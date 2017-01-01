Юлия Джима поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира, сборная Украины– четвертая в Кубке наций

Сегодня, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась первая в новом сезоне женская спринтерская гонка.
Победила немка Дениз Херрман, опередив француженку Жюстин Бреза и украинку Юлию Джиму.
В общем зачете Кубка мира, с учетом результатом прошедшего спринта, лидирует норвежка Сюннёве Сулемдал (97 очков). На второе место поднялась Юлия Джима (96). Первую тройку замыкает белоруска Надежда Скардино (89).
Кубок наций возглавляет сборная Германии (1161). Украинки занимают 4-е место (1046).
Биатлон. Кубок мира 2017/2018. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 1 декабря
Женщины. Общий зачет Кубка мира.
1. Сюннёве Сулемдал (Норвегия) – 97 очков
2. Юлия Джима (Украина) – 96
3. Надежда Скардино (Беларусь) – 89
4. Жюстин Бреза (Франция) – 88
5. Дениз Херрман (Германия) – 78
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 68
…
9. Валя Семеренко (Украина) – 62
33. Вита Семеренко (Украина) – 21
40. Елена Пидгрушная (Украина) – 13
41. Ирина Варвинец (Украина) – 13
45. Анастасия Меркушина (Украина) - 11
Кубок наций
1. Германия – 1161
2. Норвегия – 1131
3. Франция – 1062
4. УКРАИНА – 1046
5. Швеция – 1018
6. Италия – 988
7. Беларусь – 927
8. Россия – 908
10. Словакия – 830
Зачет спринтерских гонок
1. Дениз Херрман (Германия) – 60
2. Жюстин Бреза (Франция) - 54
3. Юлия Джима (Украина) - 48
4. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) - 43
5. Лиза Виттоцци (Италия) - 40
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) - 378
…
21. Вита Семеренко (Украина) - 20
22. Валя Семеренко (Украина) - 19
28. Елена Пидгрушная (Украина) - 13
34. Анастасия Меркушина (Украина) - 7
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