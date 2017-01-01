Юлия Джима – бронзовый призер в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась первая в новом сезоне женская спринтерская гонка на 7,5 км.
Украинка Юлия Джима завоевала бронзовую награду. Победила немка Дениз Херрман, которая несмотря на один промах опередила точно стрелявших француженку Жюстин Бреза на 15,2 секунды, Джиму – на 19,6.
Напомним, для Джимы это уже вторая бронза на нынешнем этапе Кубка мира. Ранее она стала третьей в индивидуальной гонке.
Участницами цветочной церемонии стали норвежка Сюннёве Сулемдал (0 промахов) - +24,3, итальянка Лиза Витоцци (0) - +24,5 и финка Кайса Макарайнен (0+1) - +26,0.
Еще четыре украинских биатлонистки заработали кубковые очки: Вита Семеренко (1) – 21-я, Валя Семеренко (1) – 22-я, Елена Пидгрушная (2) – 28-я и Анастасия Меркушина (1) – 34-я. За пределами очковой зоны осталась Ирина Варвинец (2) – 73-я.
Отметим, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева снялась с гонки после второго огневого рубежа, суммарно допустив 4 (1+3) промаха.
Биатлон. Кубок Мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 1 декабря
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Дениз Херрман (Германия) – 19.54,8 (0+1)
2. Жюстин Бреза (Франция) - + 15,2 (0+0)
3. Юлия Джима (Украина) - +19,6 (0+0)
4. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) - +24,3 (0+0)
5. Лиза Виттоцци (Италия) - +24,5 (0+0)
6. Кайса Макарайнен (Финляндия) - +26,0 (0+1)
…
21. Вита Семеренко (Украина) - +1.09,8 (1+0)
22. Валя Семеренко (Украина) - +1.10,3 (1+0)
28. Елена Пидгрушная (Украина) - +1.16,6 (1+1)
34. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.22,7 (1+0)
73. Ирина Варвинец (Украина) - +2.30,9 (1+1)
Лыжный ход
1. Дениз Херрман (Германия) – 17.35,1
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +15,1
3. Лена Хекки (Швейцария) - +22,7
…
10. Юлия Джима (Украина) - +39,8
14. Елена Пидгрушная (Украина) - +47,4
21. Валя Семеренко (Украина) - +58,3
25. Вита Семеренко (Украина) - +1.00,9
51. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.26,2
80. Ирина Варвинец (Украина) - +2.04,3
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