Комиссия МОК признала Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.



Двукратная олимпийская чемпионка пожизненно отстранена от участия в Играх в любом качестве. Ранее МОК уже лишил женскую сборную России серебра в эстафете Сочи-2014 из-за нарушений со стороны Ольги Вилухиной и Яны Романовой.



Аналогичное решение было принято по российским лыжницам Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.



Таким образом, количество российских спортсменов, отстраненных комиссией МОК, выросло до 25. Оправдана была лишь олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.



Сборная России лишена 11 наград и опустилась с первой строчки медального зачета на третью.