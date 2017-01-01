Отстраненная от ОИ российская биатлонистка раскритиковала радующихся соперниц

Российская биатлонистка Ольга Вилухина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить ее от участия в Олимпийских играх и аннулировать результаты ОИ-2014 в Сочи.
«То, что сейчас происходит вокруг нашего спорта — это ужас. Мне печально осознавать, что я в этой грязи. Олимпийские медали – детская мечта, я шла к ним много лет, через труд, слезы, проблемы со здоровьем. Эти медали мне очень дороги», — заявила спортсменка.
Вилухина раскритиковала сборную Чехии, которым после дисквалификации россиянок должны перейти бронзовые медали. «Они в ладоши хлопают, говорят, что все правильно. Девочки, молчали бы! Зря радуетесь. Может случиться, что и спортсмены другой страны окажутся не застрахованными от такого произвола», — отметила россиянка.
Биатлонистка добавила, что не отдаст награды. «Я двукратный призер Олимпийских игр. Я чиста перед собой, болельщиками», — сказала она.
27 ноября МОК признал биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил их серебряных наград эстафеты ОИ в Сочи.
По этому поводу высказалась чешская спортсменка Габриэла Коукалова. Она выступила за отстранение российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
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