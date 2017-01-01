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Мужская сборная Украины по биатлону – восьмая в Кубке наций

Мужская сборная Украины по биатлону – восьмая в Кубке нацийСегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км

Победил норвежец Йоханнес Бё, опередив двух французов - Кентена Фийона Майе, ставшего вторым и Мартена Фуркада, замкнувшего тройку призеров.

Йоханнес Бё (60 очков) возглавил общий зачет Кубка мира и зачет индивидуальных гонок. Второй - Кантен Фийон Майе (54), третий – Мартен Фуркад (48).
Украинец Артем Прима – 23-й (18 очков), Сергей Семенов – 24-й (17).

В Кубке наций после трех гонок лидирует сборная Норвегии (742 очка), сборная Украины  - 8-я (553).

Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. 30 ноября
Мужчины. Итоговый общий зачет Кубка мира.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 60 очков
2. Кантен Фийон Майе (Франция) – 54
3. Мартен Фуркад  (Франция) – 48
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 43
5. Антон Бабиков (Россия) – 40
6. Лукач Хофер (Италия) – 38

23. Артем Прима (Украина) – 18
24. Сергей Семенов (Украина) - 17

Кубок Наций (после 3 гонок из 18-ти)
1. Норвегия – 742 очка
2. Германия – 736
3. Франция – 730
4. Россия – 668
5. Австрия – 658
6. Италия – 648
7. Швеция – 6278
8. УКРАИНА – 553
9. Швейцария – 517
10. Чехия - 506

Зачет индивидуальных гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 60 очков
2. Кантен Фийон Майе (Франция) – 54
3. Мартен Фуркад  (Франция) – 48
4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 43
5. Антон Бабиков (Россия) – 40
6. Лукач Хофер (Италия) – 38

23. Артем Прима (Ускраина) – 18
24. Сергей Семенов (Украина) - 17

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