Мужская сборная Украины по биатлону – восьмая в Кубке наций

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.



Победил норвежец Йоханнес Бё, опередив двух французов - Кентена Фийона Майе, ставшего вторым и Мартена Фуркада, замкнувшего тройку призеров.



Йоханнес Бё (60 очков) возглавил общий зачет Кубка мира и зачет индивидуальных гонок. Второй - Кантен Фийон Майе (54), третий – Мартен Фуркад (48).

Украинец Артем Прима – 23-й (18 очков), Сергей Семенов – 24-й (17).



В Кубке наций после трех гонок лидирует сборная Норвегии (742 очка), сборная Украины - 8-я (553).



Биатлон. Кубок мира2017/2018. Первый этап. 30 ноября

Мужчины. Итоговый общий зачет Кубка мира.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 60 очков

2. Кантен Фийон Майе (Франция) – 54

3. Мартен Фуркад (Франция) – 48

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 43

5. Антон Бабиков (Россия) – 40

6. Лукач Хофер (Италия) – 38

…

23. Артем Прима (Украина) – 18

24. Сергей Семенов (Украина) - 17



Кубок Наций (после 3 гонок из 18-ти)

1. Норвегия – 742 очка

2. Германия – 736

3. Франция – 730

4. Россия – 668

5. Австрия – 658

6. Италия – 648

7. Швеция – 6278

8. УКРАИНА – 553

9. Швейцария – 517

10. Чехия - 506



Зачет индивидуальных гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 60 очков

2. Кантен Фийон Майе (Франция) – 54

3. Мартен Фуркад (Франция) – 48

4. Юлиан Эберхард (Австрия) - 43

5. Антон Бабиков (Россия) – 40

6. Лукач Хофер (Италия) – 38

…

23. Артем Прима (Ускраина) – 18

24. Сергей Семенов (Украина) - 17