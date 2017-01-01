Мартен Фуркад: Третье место – не тот результат, который я ожидал

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км.
Победил норвежец Йоханнес Бё, опередив двух французов - Кентена Фийона Майе, ставшего вторым и Мартена Фуркада, замкнувшего тройку призеров. Фуркад остался недоволен своим третьим местом.
«Это не тот результат, который я ожидал, - от метил Мартен. - Но я все равно удовлетворен, что у меня второй пьедестал здесь. Я очень расстроен тем, что у меня были эти два промаха, но в целом это очень хорошо.
У меня была информация насчет Йоханнеса Бё, насчет того, что он впереди. Но была также информация, что по ногам я быстрее, чем он. У него был очень хороший ход, но я думаю, что могу его победить.
На первых трех рубежах у меня была медленная стрельба, но на четвертом рубеже я попробовал стрелять намного быстрее, и у меня получились две ошибки.
Я не буду сдаваться, Йоханнес действительно хороший оппонент для меня. Мы будем с ним бороться дальше и посмотрим, что будет в спринте».
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