Йоханнес Бё: Испытал облегчение, когда увидел, что Фуркад дважды промахнулся

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, опередив ближайших преследователей более, чем на две минуты.



Норвежский биатлонист прокомментировал свою победу.



«Гонка была близка к идеальной, – сказал Бё-младший в эфире NRK. - На трассе было не очень здорово. Безумно медленная и тяжелая лыжня, так что мне пришлось бежать с умом.



Стрельба была важна, и поэтому было невероятно приятно закрыть все мишени на последнем рубеже. Я испытал облегчение, когда увидел, что Фуркад промахнулся там дважды.



Сегодня голова была на месте, и гонка получилась отличной».







