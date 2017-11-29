Домрачева о возможном отстранении России от ОИ-2018 в Пхенчхане

Трехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в интервью Sputnik заявила, что по ее мнению все чистые спортсмены должны принять участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.



«Я хочу, чтобы на Олимпиаде выступали все сильнейшие спортсмены. С детства мы все кладем на олимпийский алтарь. И в один момент понять, что мечта перечеркнута — катастрофа. Поэтому моя позиция предельно конкретна: чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее», — сказала Домрачева.



Дарья также прокомментировала появляющиеся каждый день новости о дисквалификации российских спортсменов, в том числе и биатлонистов.



«В последние недели происходит просто обвал новостей подобного толка. Даже не успеваешь за ними следить. Причем если раньше была острая эмоциональная реакция, зарождались бурные дискуссии, то ныне дурные вести чуть ли не вошли в привычку. Обыденность, да и только», — сказала спортсменка.



Домрачева не сомневается, что это очень плохо: «Ведь биатлон, которым занимаешься с детства, живешь 24 часа в сутки семь дней в неделю, любишь всем сердцем, совершенно не заслуживает скандальной репутации. Это просто несправедливо. Я убеждена, что дело спортсменов — не только реализовывать собственные амбиции и защищать честь родной страны, но и поддерживать высокое реноме биатлона».



29 ноября МОК пожизненно отстранил трех российских спортсменов: бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.



Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. В активе команды осталось девять золотых наград, команда опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.





