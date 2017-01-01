Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 29 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км.
Первую медаль для сборной Украины в новом сезоне принесла Юлия Джима, которая стала бронзовым призером, уступив победительнице из Беларуси Надежде Скардино 12 секунд, серебряному призеру норвежке Сюннёве Сулемдаль – 2,9. Победительница и призеры стреляли без промахов. Отметим, что в карьере Скардино это первая победа на Кубке мира. Джима второй раз стала призером этапа Кубка мира.
Валя Семеренко также отличилась точной стрельбой и стала участницей цветочной церемонии, заняв четвертое место с отставанием от победительницы в 30 секунд.
Кубковые очки также заработали Ирина Варвинец (0 промахов) – 28-я, Анастасия Меркушина (2) – 37- и Вита Семеренко (3) – 40-я. За пределами очковой зоны финишировала только Елена Пидгрушная (3) – 58-я.
В сегодняшней гонке быстрее всех на лыжне была немка Дениз Херманн – 37.14,6, второй финка Кайса Макарайнен (+23,0), третьей француженка Жюстин Бреза (+26,9).
Результаты украинок:
18. Юлия Джима – +2.07,4
25. Вита Семеренко - +2.28,4
26. Валя Семеренко - +2.30,0
46. Елена Пидгрушная - +3.15,5
54. Анастасмия Меркушина - +3.38,0
81. Ирина Варвинец - +5.01,3
Самую высокую скорострельность на огневых рубежах продемонстрировала швейцарка Ирене Кадуриш– 1 минута 36,5 секунды (3 промаха), вторая австрийка Лиза Тереза Хаузер– +5,1(1). Третья – американка Сюзан Данкли – +5,2(4).
Результаты украинок:
6. Анастасия Меркушина - +11,5 (2)
16. Ирина Варвинец - +20,7 (0)
34. Валя Семеренко - +30,5 (0)
60. Юлия Джима - +41,1 (0)
64. Вита Семеренко - +42,1 (3)
70. Елена Пидгрушная - +46,5 (3)
Биатлон. Кубок Мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). 29 ноября
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Надежда Скардино (Беларусь) – 42:57,4 (0+0+0+0)
2. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) - +2,9 (0+0+0+0)
3. Юлия Джима (Украина) - +12,0 (0+0+0+0)
4. Валя СЕМЕРЕНКО (Украина) - +30, 1 (0+0+0+0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) - +32,2 (0+0+0+1)
6. Мона Брорссон (Швеция) - +49,6 (0+0+0+0)
…
28. Ирина Варвинец (Украина) - +2:50,4 (0+0+0+0)
37. Анастасия Меркушина (Украина) - +3:24,2 (0+1+0+1)
40. Вита Семеренко (Украина) - +3:36,8 (1+1+1+0)
58. Елена Пидгрушная (Украина) - +4:26,5 (0+1+1+1)
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