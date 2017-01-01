Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплекс

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак во время веб-конференции рассказал Sport.ua о возможном строительстве современного биатлонного комплекса в Буковеле, на котором в будущем возможно проведение летнего чемпионата мира по биатлону, а также зимних соревнований.
- Была информация о спортивном комплексе для зимних видов спорта в Буковеле. Есть ли у вас информация, чтобы больше рассказать об этом? Какая там сейчас ситуация, есть ли бюджет, на какой стадии этот вопрос?
- Конечно, есть информация, потому что я в этой теме также участвую. Занимаемся серьезно и, я надеюсь, что оно таки будет в следующем году, потому что этим занимаются депутат и болельщики биатлона. А когда заинтересованность есть, значит это произойдет. Здесь не только моя заинтересованность, а и многих людей, принимающих решения.
Бюджет заложен. Первое чтение уже прошло, поправки внесены, заложено 50.000.000 гривен на строительство биатлонного комплекса. Если бюджет будет принят, уже основной, тогда начнем.
- Это должно быть на территории самого горнолыжного курорта?
- Да. Мы место уже нашли, туда приезжали специалисты, мы с ними выезжали. Нашли два места, затем выбрали одно - в центре Буковеля, где всю жизнь горнолыжная, все отели, рестораны ... Если это получится, то это, наверное, будет один из красивейших биатлонных комплексов, потому что там есть где и отдохнуть, и соревноваться, и размещаться. Отели готовы, снег есть. Для летнего чемпионата мира это будет прекрасное место и для проведения сборов, и для проведения летних соревнований. И зимних также.
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