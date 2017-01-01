На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплекс

Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплексПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак во время веб-конференции рассказал Sport.ua о возможном строительстве современного биатлонного комплекса в Буковеле, на котором в будущем возможно проведение летнего чемпионата мира по биатлону, а также зимних соревнований.
 
- Была информация о спортивном комплексе для зимних видов спорта в Буковеле. Есть ли у вас информация, чтобы больше рассказать об этом? Какая там сейчас ситуация, есть ли бюджет, на какой стадии этот вопрос?
- Конечно, есть информация, потому что я в этой теме также участвую. Занимаемся серьезно и, я надеюсь, что оно таки будет в следующем году, потому что этим занимаются депутат и болельщики биатлона. А когда заинтересованность есть, значит это произойдет. Здесь не только моя заинтересованность, а и многих людей, принимающих решения.
 
Бюджет заложен. Первое чтение уже прошло, поправки внесены, заложено 50.000.000 гривен на строительство биатлонного комплекса. Если бюджет будет принят, уже основной, тогда начнем.
 
- Это должно быть на территории самого горнолыжного курорта?
- Да. Мы место уже нашли, туда приезжали специалисты, мы с ними выезжали. Нашли два места, затем выбрали одно - в центре Буковеля, где всю жизнь горнолыжная, все отели, рестораны ... Если это получится, то это, наверное, будет один из красивейших биатлонных комплексов, потому что там есть где и отдохнуть, и соревноваться, и размещаться. Отели готовы, снег есть. Для летнего чемпионата мира это будет прекрасное место и для проведения сборов, и для проведения летних соревнований. И зимних также.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Владимир Брынзак: Мужская сборная по биатлону усилится двумя россиянами
Владимир Брынзак: Бюджет российского биатлона почти в 10 раз больше нашего
Президент Федерации биатлона: Министерство по делам молодежи и спорта собираются ликвидировать
Брынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018
Владимир Брынзак: «Оценка, безусловно, разная для мужчин и женщин»
Брынзак: Мы были заинтересованы, чтобы Русинов тренировался в Украине
Владимир Брынзак: Главное, чтобы спортсмены не болели, а болельщики имели возможность смотреть трансляции
Брынзак: В наших документах указано, что срок вывода мельдония не определен
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2017-2018

Расписание биатлонных гонок на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Последние новости рубрики

Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплекс
Габриэла Коукалова: Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой
Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы

Последние новости спорта

20:11 Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде 92 | Биатлон / Главные новости спорта

19:29 Арум: Посмотрим, как Ковалев будет защищать титул в бою с Гвоздиком 73 | Бокс

18:20 Брынзак: В Буковеле может появиться биатлонный комплекс 90 | Биатлон

17:59 МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов 99 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Сочи 2014

17:39 Бразилец Арилсон Силва будет готовить украинских пловцов к ОИ-2020 в Токио 115 | Плавание

17:02 Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе 152 | Гимнастика / Главные новости спорта

12:50 Габриэла Коукалова: Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой 198 | Биатлон

12:41 Флойд Мейвезер опроверг слухи о возвращении в бокс 171 | Бокс

12:28 Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix 124 | Формула-1

12:20 Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов 166 | Новости спорта / Олимпийские игры

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)





Топ-новости недели

Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе
Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (480)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги