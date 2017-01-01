Габриэла Коукалова: Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выступила за отстранение российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
«Уверена, вы уже знаете о том, что женская эстафетная команда Чехии получит олимпийскую медаль Сочи спустя четыре года после Игр. С одной стороны, хорошо, что правосудие восторжествовало. Но одновременно мне жаль Еву Пускарчикову, а также мою подругу Йитку Ландову, которой в прошлом году пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья — они всю жизнь отдали спорту, приложили огромные усилия, но не смогли насладиться заслуженным успехом.
Не знаю, как вы, но я выступаю за то, чтобы допинговые нарушения были признаны серьезным преступлением. Нельзя позволить россиянам выступать на Играх-2018. Пусть все будет так, как это было на Олимпийских играх в Рио-2016.
Я бы хотела сказать им следующее: в жизни есть вещи, которые важнее победы, добытой любой ценой. Это честность и справедливость. Жаль, что россияне еще этого не поняли», – отметила Коукалова.
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