Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 09:38 65 | Биатлон

Сегодня, 29 ноября, в Эстерсунде (Швеция) первый этап Кубка мира по биатлону продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км.



Украину будут представлять шесть биатлонисток, которые которые получили следубщие стартовые номера:



№9. Ирина Варвинец

№39. Елена Пидгрушная

№49. Юлия Джима

№54. Валя Семеренко

№60. Вита Семеренко

№96. Анастасия Меркушина



Основные зарубежные соперницы будут стартовать в следующей очередности:



1. Франциска Хильдебранд (Германия)

2. Вероника Виткова (Чехия)

3. Сюзан Данкли (США)

5. Ирина Кривко (Беларусь)

7. Марте Олсбю (Норвегия)

10. Тириль Экхофф (Норвегия)

12. Ева Пускарчикова (Чехия)

13. Мари Дорен Абер (Франция)

14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

15. Ванесса Хинц (Германия)

22. Доротея Вирер (Италия)

23. Дарья Домрачева (Беларучь)

30. Кайса Мякяряйнен (Финляндия)

38. Франциска Пройс (Германия)

40. Моника Хойниш (Польша)

41. Ольга Подчуфарова (Россия)

43. Анаис Бескон (Франция)

55. Надежда Скардино (Беларусь)

63. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

75. Сюнневе Сулемдал (Норвегия)

94. Кристина Гузик (Палка) (Польша)

101. Каролин Хорхлер (Германия)



Всего в гонке примут участие 103 спортсменки. С полным составом участниц индивидуальной гонки можно ознакомиться по ссылке.



Старт гонке будет дан в 18:15 по киевскому времени.