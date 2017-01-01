Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе и биатлонистку Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке.



«Тогда были слезы счастья, сейчас же все наоборот. Что за беспредел? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей, без шанса на положительный исход. Мои медали "чистые". Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные, и даже та, за которую меня дисквалифицируют. Нас наказывают за "чистые" пробы. Я была счастлива в Сочи, эмоции и радость, которые я подарила болельщикам и стране, не отнять; я буду бороться и пойду до конца», - написала Ольга Вилухина наа своей странице в Instagram.



27 ноября МОК лишил биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, а также бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всем им отныне запрещено выступать на Олимпиадах и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.