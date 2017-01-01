В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе и биатлонистку Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке.
«Тогда были слезы счастья, сейчас же все наоборот. Что за беспредел? Вы еще не поняли, друзья, что работает какой-то жуткий конвейер? Нас массово лишают медалей, без шанса на положительный исход. Мои медали "чистые". Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные, и даже та, за которую меня дисквалифицируют. Нас наказывают за "чистые" пробы. Я была счастлива в Сочи, эмоции и радость, которые я подарила болельщикам и стране, не отнять; я буду бороться и пойду до конца», - написала Ольга Вилухина наа своей странице в Instagram.
27 ноября МОК лишил биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, а также бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всем им отныне запрещено выступать на Олимпиадах и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.
16:29 Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена 39 | Новости спорта / Сочи 2014
16:18 Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы 59 | Биатлон
15:37 Яна Романова заявила, что скорее выбросит медаль Игр-2014 в Сочи, чем отдаст ее МОК 101 | Биатлон
15:24 Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы за допинг 89 | Биатлон
15:07 Liberty понравилось недовольство болельщиков новым логотипом Формулы-1 96 | Формула-1
14:40 Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео) 100 | Формула-1 / Видео
12:01 Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео) 266 | Бокс / Видео
11:35 В WBA решили отобрать титул у Ригондо, если он проиграет Ломаченко 178 | Бокс
11:00 НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео) 176 | Баскетбол / Видео
10:18 НХЛ. Дебринкэт, Кросби и Прайс - звезды игрового дня 150 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (460)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.