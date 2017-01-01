Яна Романова заявила, что скорее выбросит медаль Игр-2014 в Сочи, чем отдаст ее МОК

Российская биатлонистка Яна Романова заявила, что предпочтет выбросить серебряную медаль Олимпийских игр-2014 в Сочи, чем отдать Международному олимпийскому комитету (МОК), если ей не удастся доказать свою невиновность.
В понедельник МОК пожизненно отстранил пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи.
Романова на Играх-2014 завоевала серебро в эстафете. Ранее спортсменка заявила, что биатлонистки оспорят решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», - заявила Романова.
«Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Они [МОК] просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила», - сказала она.
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