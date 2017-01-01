На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы за допинг

Ольга Влухина и Яна Романова. Фото RusbiathlonУчастницы сборной России по биатлону на Олимпиаде-2014 в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортсменки лишаются двух серебряных медалей, которые они завоевали во время Олимпиады. В эстафете серебро переходит к сборной Норвегии, а бронза к сборной Чехии. В спринте серебро переходит к Вите Семеренко, а бронза к Карин Оберхофер. Также сборная России лишается четвертого места в смешанной эстафете, соответственно украинская команда поднимается в шестерку.

Обе российские спортсменки уже завершили карьеру. Яна Романова выступала еще в течение сезона 2014/15 и завоевала золото в одиночной смешанной эстафете в Нове-Место, где сборная Украины была третьей. Ольга Вилухина после Олимпиады завоевала бронзу в гонке преследования в Холменколлене, а также была три раза на подиуме в гонках кубка IBU в сезоне 2015/16.

Изменения в результатах Олимпийских игр вступают в силу немедленно. Дальнейшие решения по спортсменкам будет принимать Международный союз биатлонистов. В частности, могут быть аннулированы все их результаты в течение двух лет после Олимпиады в Сочи. Также женская сборная России может потерять одну квоту на участие в соревнованиях.

Таким образом, у России осталось 24 медали домашней Олимпиады: 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

По материалам: biathlon.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

От стартов отстранены российские биатлонистки Вилухина и Романова
Шипулин и Вилухина признаны лучшими биатлонистами России 2014 года
Вита Семеренко завоевала для Украины первую медаль Олимпиады-2014 (ФОТО)
Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)
Объявлен состав сборной России по биатлону на ОИ-2014 в Сочи
Состав сборной Украины в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Украинские биатлонисты под 10-м номером выступят на ЧМ в смешанной эстафете
Польховский: «У нас есть вопросы к работе лыж»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2017-2018

Расписание биатлонных гонок на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Последние новости рубрики

Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы
Яна Романова заявила, что скорее выбросит медаль Игр-2014 в Сочи, чем отдаст ее МОК
Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы за допинг
Владимир Брынзак: Фуркад будет бороться за БХГ с самим собой
Пидручный о падении: По правилам там все нормально, сами не разминулись

Последние новости спорта

16:29 Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена 39 | Новости спорта / Сочи 2014

16:18 Ольга Вилухина: Российских спортсменов лишают медалей ОИ- 2014 за «чистые» допинг-пробы 58 | Биатлон

15:37 Яна Романова заявила, что скорее выбросит медаль Игр-2014 в Сочи, чем отдаст ее МОК 101 | Биатлон

15:24 Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы за допинг 89 | Биатлон

15:07 Liberty понравилось недовольство болельщиков новым логотипом Формулы-1 95 | Формула-1

14:40 Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео) 100 | Формула-1 / Видео

12:01 Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео) 266 | Бокс / Видео

11:35 В WBA решили отобрать титул у Ригондо, если он проиграет Ломаченко 178 | Бокс

11:00 НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео) 176 | Баскетбол / Видео

10:18 НХЛ. Дебринкэт, Кросби и Прайс - звезды игрового дня 150 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)





Топ-новости недели

Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (460)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги