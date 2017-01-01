Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы за допинг

Участницы сборной России по биатлону на Олимпиаде-2014 в Сочи Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Спортсменки лишаются двух серебряных медалей, которые они завоевали во время Олимпиады. В эстафете серебро переходит к сборной Норвегии, а бронза к сборной Чехии. В спринте серебро переходит к Вите Семеренко, а бронза к Карин Оберхофер. Также сборная России лишается четвертого места в смешанной эстафете, соответственно украинская команда поднимается в шестерку.
Обе российские спортсменки уже завершили карьеру. Яна Романова выступала еще в течение сезона 2014/15 и завоевала золото в одиночной смешанной эстафете в Нове-Место, где сборная Украины была третьей. Ольга Вилухина после Олимпиады завоевала бронзу в гонке преследования в Холменколлене, а также была три раза на подиуме в гонках кубка IBU в сезоне 2015/16.
Изменения в результатах Олимпийских игр вступают в силу немедленно. Дальнейшие решения по спортсменкам будет принимать Международный союз биатлонистов. В частности, могут быть аннулированы все их результаты в течение двух лет после Олимпиады в Сочи. Также женская сборная России может потерять одну квоту на участие в соревнованиях.
Таким образом, у России осталось 24 медали домашней Олимпиады: 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.
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