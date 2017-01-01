Владимир Брынзак: Фуркад будет бороться за БХГ с самим собой

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о готовности команды к олимпийскому сезону и дал свой прогноз, кто поборется за Большой хрустальный глобус в сезоне 2017-2018.



– Как формировали стартовые составы на первую гонку сезона?

– Думали отправить на одиночную эстафету Ирину Варванец, короткая дистанция и она быстро стреляет, но посоветовались с Урошем и решили отправить Виту Семеренко. Ей нужно разбегаться, нужно стартовать, чтобы она уже подошла к Олимпиаде, имея солидный багаж стартов, нужно, чтобы она прошла всю эту боевую обстановку, получила хорошую подготовку. Давайте не будем с удивлением воспринимать тренерские задумки, дай Бог, чтобы они воплотились в жизнь.



– Межсезонье. С чем подошли к сезону?

– Что касается команды, только у Лены Пидгрушной был сбой со здоровьем. Она уехала со сборов во Францию. Но в конце концов разобралась со своей проблемой. Диагноз ей поставили, она принимала лекарства, и дальше подготовка пошла нормально. Лена уже выполняет все нагрузки, не задыхается, как было раньше. Будем надеяться, что это все позади. А остальные не болеют.



Вита и Валя Семеренко на должном уровне подготовились, они в очень хорошем состоянии. Я думаю, еще будут удивлять многих в новом сезоне. У Иры Варванец проблемы с коленями. Мы рассматриваем такой вариант: снять ее с этого сезона, потому что ей нужно делать операцию. Летом она проходила очень щадящий режим тренировок, в специальных наколенниках. Сразу после Олимпиады у Варвинец будет операция, чтобы на следующий цикл Ира могла подойти нормально к стартам. Ее индивидуально ведут конкретно к эстафете. У нее будет немного стартов.



Настя Меркушина – нормально. У нее специфика тоже есть - она очень рано начала тренироваться с большими нагрузками, занималась с родителями. Насколько выдержит ее организм, посмотрим. Она акселерат у нас, но будем надеяться, что Урош справится.

Оля Абрамова была готова хорошо и осенью, сейчас не понимаю, что произошло. Есть проблема – в компании Madshus поменялся состав работников, и в этом сезоне самые плохие лыжи этой марки. Они сделали новые, которые очень плохо работают, потому у кого есть старые хорошие, будут бегать на старых, а новых почти нет хороших лыж. А Оля и некоторые девчонки бегают на Madshus, может и с этим связано. Очень во многом зависит результат от скольжения.



– Как обстоят дела в мужской сборной?

– У Дмитрия Пидручного была легкая болезнь и простуда в Кенморе. Он пропустил некоторые тренеровки, потом восстановился, в контрольных не участвовал. Поэтому сегодняшний старт – для него фактически первая соревновательная практика. Состояние на данный этап у него неплохое.



У Сергея Семенова опять возникла проблема прошлого сезона - с надкостницей. Он даже писал со сборов мне смску, и я договорился с китайским физиотерапевтом. Сергею делали иглоукалывание два дня, когда он был здесь. Будем надеятся, что это поможет. Что касается Артема Примы – он в самом хорошем состоянии. И в боевом, и функционально, по ходу, и в стрельбе очень добавил. В этом году Артем должен показать хороший результат.



Руслан Ткаленко подтянулся. Владимир Семаков хороший летом был, и стрельбу подтянул, и все обследования отлично прошел, хорошие у него данные. Он будет неплох в этом году и в эстафету впишется. Артем Тищенко после той аварии не может встать в строй. Что с ним происходит мы никак не можем понять, на него особо не рассчитываем, на подхвате. С молодежи пока некого брать, еще не готовы к таким соревнованиям, как Кубок Мира, мировой чемпионат, Олимпийские игры. Поэтому мы состав команды урезали и уже после Олимпиады, когда уйдут Жирный и Семаков, мы туда включим и Лысюка, Труша, Дудченко, Доценко, Ивченко, и в расширенном составе будем готовиться к следующему олимпийскому циклу.



– Кто будет бороться за БХГ?

– Мартен Фуркад будет бороться. С кем? С самим собой. Со своей мотивацией. А у женщин Дальмайер будет бороться, Макарайнен и Домрачова наверное будет. Новые также претенденты появляются.

Мы не ставим нашим спортсменам такой цели, как пойдет. Сборная будет пропускать этапы, а когда есть пропуск этапов, то бороться за Большой хрустальный глобус сложно. Скорее всего, пропустим Оберхоф. Если акцентироваться на кубке, значит не сможешь подготовиться к Олимпиаде.