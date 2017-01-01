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Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный – шестые в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде

Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный – шестые в супермиксте на этапе КМ в ЭстерсундеСегодня, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

В одиночном миксте украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный имели все шансы подняться на пьедестал почета за бронзовыми наградами, но на последнем вираже перед финишной прямой Пидручный, при попытке обойти итальянца Томаса Бормолини и выйти на третью позицию, столкнулся с ним и оба оказались на снегу. В результате их обошли Максим Браун из Казахстана, француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон. В итоге Пидручный финишировал шестым. По ходу гонки украинцы использовали десять дополнительных патронов.

Победу праздновали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, опередив на 16,5 секунды немцев Ванессу Хинц и Эрика Лессера, на 32,7 казахстанцев Галину Вишневскую и Максима Брауна.
Австрийцы использовали 2 дополнительных патрона, немцы – 9, казахстанцы – 5.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция), 26 ноября
Одиночная смешанная эстафета
1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) – 36.17,0 (0 штрафных кругов + 2 доп. патрона)
2. Германия (Ванесса Хинц, Эрик Лессер) – отставание 16,5 (0+9). 3. Казахстан (Галина Вишневская, Максим Браун) – + 32,7 (0+5)
4. Франция (Мари Дорен-Абер, Мартен Фуркад)  - +33,7 (0+10)
5. Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) – 34,3 (0+9)
6. УКРАИНА (Вита Семеренко, Дмитрий Пидручный) - +34,9 (0+10)
7. Италия (Алексия Рундгалдиер, Томас Бормолини) +43,3 (0+6)  
8. Россия (Виктория С ливко, Матвей Елисеев)  - +1.07,8 (0+8)

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