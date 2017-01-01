Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный – шестые в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде

Сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.



В одиночном миксте украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный имели все шансы подняться на пьедестал почета за бронзовыми наградами, но на последнем вираже перед финишной прямой Пидручный, при попытке обойти итальянца Томаса Бормолини и выйти на третью позицию, столкнулся с ним и оба оказались на снегу. В результате их обошли Максим Браун из Казахстана, француз Мартен Фуркад и швед Себастьян Самуэльссон. В итоге Пидручный финишировал шестым. По ходу гонки украинцы использовали десять дополнительных патронов.



Победу праздновали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, опередив на 16,5 секунды немцев Ванессу Хинц и Эрика Лессера, на 32,7 казахстанцев Галину Вишневскую и Максима Брауна.

Австрийцы использовали 2 дополнительных патрона, немцы – 9, казахстанцы – 5.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция), 26 ноября

Одиночная смешанная эстафета

1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) – 36.17,0 (0 штрафных кругов + 2 доп. патрона)

2. Германия (Ванесса Хинц, Эрик Лессер) – отставание 16,5 (0+9). 3. Казахстан (Галина Вишневская, Максим Браун) – + 32,7 (0+5)

4. Франция (Мари Дорен-Абер, Мартен Фуркад) - +33,7 (0+10)

5. Швеция (Линн Перссон, Себастьян Самуэльссон) – 34,3 (0+9)

6. УКРАИНА (Вита Семеренко, Дмитрий Пидручный) - +34,9 (0+10)

7. Италия (Алексия Рундгалдиер, Томас Бормолини) +43,3 (0+6)

8. Россия (Виктория С ливко, Матвей Елисеев) - +1.07,8 (0+8)