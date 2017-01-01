Валя Семеренко Пидгрушная, Семенов и Прима побегут в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Вчера, 21:36 136 | Биатлон

26 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.



В составе смешанной эстафеты 2x6+2x7.5 Украину представят Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Украинцы побегут под 6-м стартовым номером.



Основные соперники выступят в следующих составах:

№1. Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)

№2. Франция (Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье)

№3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свенсен)

№4. Россия (Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Антон Шипулин)

№5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)

№7. Чехия (Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Крчмар)

№15. Беларусь (Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)



Всего на старт гонки выйдут 24 команды. С полным составом участником можно ознакомиться по ссылке.



Старт гонке будет дан в 18:10 по киевскому времени.