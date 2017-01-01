Валя Семеренко Пидгрушная, Семенов и Прима побегут в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

26 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону.
В составе смешанной эстафеты 2x6+2x7.5 Украину представят Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Артем Прима. Украинцы побегут под 6-м стартовым номером.
Основные соперники выступят в следующих составах:
№1. Германия (Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер)
№2. Франция (Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье)
№3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свенсен)
№4. Россия (Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Антон Шипулин)
№5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)
№7. Чехия (Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Крчмар)
№15. Беларусь (Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)
Всего на старт гонки выйдут 24 команды. С полным составом участником можно ознакомиться по ссылке.
Старт гонке будет дан в 18:10 по киевскому времени.
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