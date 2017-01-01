Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный побегут в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде

Вчера, 21:21 96 | Биатлон

26 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Первыми вступят в борьбу спортсмены в одиночной смешанной эстафете (супермикст).



Украину будут представлять Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный, которые побегут под 8-м стартовым номером.



Основные соперники выступят в следующих составах:

№1. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)

№2. Мари Дорен-Абер – Мартен Фуркад (Франция)

№3. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)

№4. Галина Вишневская – Максим Браун (Казахстан)

№5. Линн Перссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция)

№6. Эмили Дреиссигакер – Лейф Нордгрин (США)

№7. Ирен Кадуриш – Марио Дольдер (Швейцария)

№9. Джессика Йислова – Михал Шлезингр (Чехия)

№10. Виктория Сливко – Матвей Елисеев (Россия)

№11. Хильде Фенне – Ларс Биркеланд (Норвегия)



Всего на старт гонки выйдут 23 команды. С полным составом участником можно ознакомиться по ссылке.



Старт гонке будет дан в 15:15 по киевскому времени.



Видео-превью этапа Кубка мира в Эстерсунде:

