Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный побегут в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде

26 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Первыми вступят в борьбу спортсмены в одиночной смешанной эстафете (супермикст).
Украину будут представлять Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный, которые побегут под 8-м стартовым номером.
Основные соперники выступят в следующих составах:
№1. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
№2. Мари Дорен-Абер – Мартен Фуркад (Франция)
№3. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)
№4. Галина Вишневская – Максим Браун (Казахстан)
№5. Линн Перссон – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
№6. Эмили Дреиссигакер – Лейф Нордгрин (США)
№7. Ирен Кадуриш – Марио Дольдер (Швейцария)
№9. Джессика Йислова – Михал Шлезингр (Чехия)
№10. Виктория Сливко – Матвей Елисеев (Россия)
№11. Хильде Фенне – Ларс Биркеланд (Норвегия)
Всего на старт гонки выйдут 23 команды. С полным составом участником можно ознакомиться по ссылке.
Старт гонке будет дан в 15:15 по киевскому времени.
Видео-превью этапа Кубка мира в Эстерсунде:
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