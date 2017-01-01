Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «КП в Украине» рассказал, чем живут и как готовятся наши спортсмены к новому, олимпийскому сезону.



Напомним, 26 ноября со смешанной эстафеты в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира.



«К счастью, все здоровы, - отметил Владимир Брынзак. – Перед Олимпиадой тренеры хотят проверить команду в соревновательных условиях - есть возможность стартовать на Кубке IBU, а потом успеть переехать в Эстерсунд на этап Кубка мира.



- У Елены Пидгрушной были проблемы с дыханием. Какова сейчас ситуация?

- В августе Елена покинула расположение сборной во Франции, чтобы пройти обследование и лечение. После этого ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях у нее не возобновлялись проблемы с дыханием. Она чувствует себя уверенно, улучшилось ее психологическое состояние. Но старты покажут, все ли хорошо.



- Обсуждали ли вы с тренерами сборных Урошем Велепцем и Юраем Санитрой цели на сезон?

- Все наши тренеры – профессионалы, они знают, какой впереди ответственный сезон и что их ждет. Если требуешь, заставляешь или ставишь какие-то условия, это мешает психологически. Главное – создать им условия для работы, а уже результаты на соревнованиях покажут, смогли ли мы помочь.



- У сборной Украины - новые винтовки. Ребята тренируются с ними только с сентября. Какие отзывы?

- Закупками экипировки за государственный счет занимается Министерство спорта, специальный его отдел. И этот процесс был сложным. Сначала нам не продавали оружие в Европе, нужно было все уладить с МИДом, доказать, что в этой закупке нет ничего запрещенного. Дальше мы проводили конкурс на поставку винтовок, потом возникли некоторые проблемы с оплатой…

Конечно, было бы лучше, если бы мы получили оружие еще в мае, но ничего не изменить. Я уверен, что спортсмены успеют привыкнуть, мы меняли только стволы, а приклады остались прежние. Я рад, что успели все закупить к олимпийскому сезону. Все, кто хотел поменять оружие, сделал это, мы получили 16 винтовок (стоимость одной - 5000 евро. - Авт.) для национальной и молодежной команд. Предыдущие винтовки многим служили по 7-10 лет, а это значит, что они могли в любой момент дать сбой.



- Сейчас в женской сборной вновь собран «золотой» олимпийский состав, кроме того, добавились молодые Меркушина и Варвинец. Как будет выбираться состав на эстафету?

- Это здорово, что есть конкуренция, что есть 6-8 спортсменок, которые могут заменить друг друга, и мы не переживаем, что, если что-то случится, останемся без конкурентоспособной команды. Но я уверен, что бежать в гонках будут спортсменки, которые будут объективно сильнее в тот момент. Мы заинтересованы в том, чтобы в команде были лучшие.



- Вита Семеренко делилась в Фейсбуке снимками, на которых она тренируется вместе с сыном Марком, который в это время лежит в коляске. Неужели вся семья была на сборах?

- Мы решили дать ей такую возможность - чтобы на всех сборах с ней был муж с сыном. Это очень позитивно влияло не только на Виту, но и на всю команду. Все девочки после сложных нагрузок приходили в отель, а Марк всех веселил своим присутствием, каждая хотела с ним поиграть. Это был такой большой позитив не только для Виты, которая не думала о том, что дома оставила маленького ребенка, но и для всех нас.

Конечно, когда начнутся соревнования, то малыш будет дома и уже будет наблюдать за мамой по телевизору.



- Главный старт сезона - Олимпиада. Есть ли уже план подготовки команд непосредственно к Играм?

- Конечно, есть. Еще весной мы расписали буквально каждый день подготовки. Девочки полетят в Пхенчан через Казахстан, ребята – из Италии. Уже 3 февраля они заедут в олимпийскую деревню, и финальная подготовка будет непосредственно на олимпийской базе. А 10 февраля мы вступаем в борьбу за медали.



- Букмекеры сулят Украине одну медаль Олимпийских игр в биатлоне – бронзу. Каковы ваши ожидания от Олимпиады?

- Я никогда не прогнозирую. Все мы хотим, чтобы все получилось. Но это биатлон: может быть и снег, и ветер, и проблемы с подготовкой трассы. Все это влияет на спортсмена. Сейчас можно только гадать, но эти догадки не могут иметь ничего общего с реальностью.



- Какой сезон вы назовете успешным: с медалями на этапах Кубка мира, но без олимпийских наград, либо же Кубком мира можно пожертвовать ради олимпийского пьедестала?

- Я не верю, что у нас не будет медалей на этапах Кубка мира. Но, конечно, медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть и мы не ударили лицом в грязь и, учитывая то, что у нас нет условий для тренировки команд в Украине, сделали все возможное для победы. Я буду этому очень рад.



- Сейчас все ждут решения МОК, допускать или не допускать сборную России на Олимпийские игры. Какова ваша позиция в этом вопросе?

- Я на самом деле не знаю всех фактов, но есть такая поговорка: "Вор должен сидеть в тюрьме". Если там есть факты, подтверждающие обвинение в употреблении спортсменами запрещенных препаратов, то тогда наказание будет справедливым. Если же нет, то можно доказать свою невиновность, как мы сделали в ситуации с Ольгой Абрамовой. Мы выиграли суд в Лозанне и доказали, что правда на нашей стороне. Так же и сейчас есть два варианта: виноват – отвечай, не виноват – борись.



- Повлияет ли отсутствие россиян на результаты наших спортсменов?

- Давно прошли те времена, когда мы ждали чужих ошибок. Нам нужно приехать в своей лучшей форме, чтобы все боялись и знали, что мы можем выиграть, потому что мы – сильная команда.