На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть

Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине естьПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «КП в Украине» рассказал, чем живут и как готовятся наши спортсмены к новому, олимпийскому сезону.

Напомним, 26 ноября со смешанной эстафеты в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира.

«К счастью, все здоровы, - отметил  Владимир Брынзак. – Перед Олимпиадой тренеры хотят проверить команду в соревновательных условиях - есть возможность стартовать на Кубке IBU, а потом успеть переехать в Эстерсунд на этап Кубка мира.

- У Елены Пидгрушной были проблемы с дыханием. Какова сейчас ситуация?
- В августе Елена покинула расположение сборной во Франции, чтобы пройти обследование и лечение. После этого ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях у нее не возобновлялись проблемы с дыханием. Она чувствует себя уверенно, улучшилось ее психологическое состояние. Но старты покажут, все ли хорошо.

- Обсуждали ли вы с тренерами сборных Урошем Велепцем и Юраем Санитрой цели на сезон?
- Все наши тренеры – профессионалы, они знают, какой впереди ответственный сезон и что их ждет. Если требуешь, заставляешь или ставишь какие-то условия, это мешает психологически. Главное – создать им условия для работы, а уже результаты на соревнованиях покажут, смогли ли мы помочь.

- У сборной Украины - новые винтовки. Ребята тренируются с ними только с сентября. Какие отзывы?
- Закупками экипировки за государственный счет занимается Министерство спорта, специальный его отдел. И этот процесс был сложным. Сначала нам не продавали оружие в Европе, нужно было все уладить с МИДом, доказать, что в этой закупке нет ничего запрещенного. Дальше мы проводили конкурс на поставку винтовок, потом возникли некоторые проблемы с оплатой…
Конечно, было бы лучше, если бы мы получили оружие еще в мае, но ничего не изменить. Я уверен, что спортсмены успеют привыкнуть, мы меняли только стволы, а приклады остались прежние. Я рад, что успели все закупить к олимпийскому сезону. Все, кто хотел поменять оружие, сделал это, мы получили 16 винтовок (стоимость одной - 5000 евро. - Авт.) для национальной и молодежной команд. Предыдущие винтовки многим служили по 7-10 лет, а это значит, что они могли в любой момент дать сбой.

- Сейчас в женской сборной вновь собран «золотой» олимпийский состав, кроме того, добавились молодые Меркушина и Варвинец. Как будет выбираться состав на эстафету?
- Это здорово, что есть конкуренция, что есть 6-8 спортсменок, которые могут заменить друг друга, и мы не переживаем, что, если что-то случится, останемся без конкурентоспособной команды. Но я уверен, что бежать в гонках будут спортсменки, которые будут объективно сильнее в тот момент. Мы заинтересованы в том, чтобы в команде были лучшие.

- Вита Семеренко делилась в Фейсбуке снимками, на которых она тренируется вместе с сыном Марком, который в это время лежит в коляске. Неужели вся семья была на сборах?
- Мы решили дать ей такую возможность - чтобы на всех сборах с ней был муж с сыном. Это очень позитивно влияло не только на Виту, но и на всю команду. Все девочки после сложных нагрузок приходили в отель, а Марк всех веселил своим присутствием, каждая хотела с ним поиграть. Это был такой большой позитив не только для Виты, которая не думала о том, что дома оставила маленького ребенка, но и для всех нас.
Конечно, когда начнутся соревнования, то малыш будет дома и уже будет наблюдать за мамой по телевизору.

- Главный старт сезона - Олимпиада. Есть ли уже план подготовки команд непосредственно к Играм?
- Конечно, есть. Еще весной мы расписали буквально каждый день подготовки. Девочки полетят в Пхенчан через Казахстан, ребята – из Италии. Уже 3 февраля они заедут в олимпийскую деревню, и финальная подготовка будет непосредственно на олимпийской базе. А 10 февраля мы вступаем в борьбу за медали.

- Букмекеры сулят Украине одну медаль Олимпийских игр в биатлоне – бронзу. Каковы ваши ожидания от Олимпиады?
- Я никогда не прогнозирую. Все мы хотим, чтобы все получилось. Но это биатлон: может быть и снег, и ветер, и проблемы с подготовкой трассы. Все это влияет на спортсмена. Сейчас можно только гадать, но эти догадки не могут иметь ничего общего с реальностью.

- Какой сезон вы назовете успешным: с медалями на этапах Кубка мира, но без олимпийских наград, либо же Кубком мира можно пожертвовать ради олимпийского пьедестала?
- Я не верю, что у нас не будет медалей на этапах Кубка мира. Но, конечно, медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть и мы не ударили лицом в грязь и, учитывая то, что у нас нет условий для тренировки команд в Украине, сделали все возможное для победы. Я буду этому очень рад.

- Сейчас все ждут решения МОК, допускать или не допускать сборную России на Олимпийские игры. Какова ваша позиция в этом вопросе?
- Я на самом деле не знаю всех фактов, но есть такая поговорка: "Вор должен сидеть в тюрьме". Если там есть факты, подтверждающие обвинение в употреблении спортсменами запрещенных препаратов, то тогда наказание будет справедливым. Если же нет, то можно доказать свою невиновность, как мы сделали в ситуации с Ольгой Абрамовой. Мы выиграли суд в Лозанне и доказали, что правда на нашей стороне. Так же и сейчас есть два варианта: виноват – отвечай, не виноват – борись.

- Повлияет ли отсутствие россиян на результаты наших спортсменов?
- Давно прошли те времена, когда мы ждали чужих ошибок. Нам нужно приехать в своей лучшей форме, чтобы все боялись и знали, что мы можем выиграть, потому что мы – сильная команда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Брынзак: Личные тренеры не отпускают Варвинец и Меркушину тренироваться со сборной
Брынзак: Мы были заинтересованы, чтобы Русинов тренировался в Украине
Владимир Брынзак: Пидгрушная снова будет капитаном команды
Владимир Брынзак: «Оценка, безусловно, разная для мужчин и женщин»
Брынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018
Владимир Брынзак: У Пидгрушной сказались проблемы с акклиматизацией после спуска с гор
Биатлонисты сборных России и Украины проведут совместную тренировку
Брынзак: Сборная Украины отправляется в Тюмень в полном составе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть
Мария Панфилова – 12-я в спринте на первом этапе Кубка IBU
Француз Жакелен выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU; Мигла – 33-й
Допинговые нарушения и стартовые квоты стран: IBU установил дополнительные правила
Лаура Дальмайер: Не поеду в Пхёнхчан, если будет угроза жизни или безопасности

Последние новости спорта

18:39 Новый логотип Формулы 1 покажут в воскресенье 46 | Формула-1

18:03 Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy 78 | Фигурное катание / Главные новости спорта

17:39 Кубок Дэвиса. Гоффен принес Бельгии первое очко в финала против Франции 85 | Теннис

17:25 Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть 109 | Биатлон

16:49 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 122 | Формула-1

16:08 Иранским тяжелоатлеткам разрешили соревноваться в хиджабах 108 | Тяжелая атлетика

15:53 Промоутер: Белью заинтересован только в топ-именах: Хэй, Паркер или Фьюри 83 | Бокс

15:33 Ковалев: Я перезарядился, перезагрузился и хочу оправдать свои ожидания в бою против Шабранского 98 | Бокс

15:07 Феттель: Победа в Абу-Даби помогла бы команде 127 | Формула-1

13:08 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Феттель – лучший в первой сессии свободных заездов 158 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Женский масс-старт (Видео)





Топ-новости недели

Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy
Формула-1. Гран-При Абу-Даби: Превью этапа
Украинские пауэрлифтеры - лучшие в мире
Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP
Итоговый турнир ATP. Континен и Пирс - победители в парном разряде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (387)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги