Мария Панфилова – 12-я в спринте на первом этапе Кубка IBU

Сегодня, 23 ноября, в Шушене (Норвегия) на первом этапе Кубка IBU сезона 2017/18 состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.
Победила точно стрелявшая россиянка Ульяна Кайшева, опередив промахнувшихся по разу норвежку Теклу Брун-Ли на 41,9 секунды, свою соотечественницу Ольгу Якушову на 1 минуту 19 секунд.
Лучшая из украинок Мария Панфилова пробежала два штрафных круга и с отставанием от победительницы более двух минут заняла 12-е место.
В третьем десятке финишировали Юлия Журавок (5 промахов, +3.02,3) и Ольга Абрамова (4 промаха, +3.04,7).
Яна Бондарь (6 промахов) – 32-я, Надежда Белкина (5) – 38-я, Мария Кручова (5) – 53-я.
Отметим, что не последнюю роль на качество стрельбы оказал сильный порывистый ветер.
Завтра в Шушене день отдыха, а в субботу мужчины и женщины еще раз примут участие в спринтерской гонке.
Биатлон. Кубок IBU. Шушен (Норвегия). 23 ноября
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Ульяна Кайшева (Россия) — 21.49,8 (0+0 штрафных кругов)
2. Текла Брун-Ли (Норвегия) — +41,9 (0+1)
3. Ольга Якушова (Россия) — +1.18,8 (0+1)
…
12. Мария Панфилова (Украина) - +2.03,3 (1+1)
28. Юлия Журавок (Украина) - +3.02,3 (3+2)
29. Ольга Абрамова (Украина) - +3.04,7 (1+3)
32. Яна Бондарь (Украина) - +3.06,1 (3+3)
38. Надежда Белкина (Украина) - +3.19,9 (3+2)
53. Мария Кручова (Украина) - +411,5 (2+3)
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