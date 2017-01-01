Мария Панфилова – 12-я в спринте на первом этапе Кубка IBU

Сегодня, 23 ноября, в Шушене (Норвегия) на первом этапе Кубка IBU сезона 2017/18 состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Победила точно стрелявшая россиянка Ульяна Кайшева, опередив промахнувшихся по разу норвежку Теклу Брун-Ли на 41,9 секунды, свою соотечественницу Ольгу Якушову на 1 минуту 19 секунд.



Лучшая из украинок Мария Панфилова пробежала два штрафных круга и с отставанием от победительницы более двух минут заняла 12-е место.

В третьем десятке финишировали Юлия Журавок (5 промахов, +3.02,3) и Ольга Абрамова (4 промаха, +3.04,7).

Яна Бондарь (6 промахов) – 32-я, Надежда Белкина (5) – 38-я, Мария Кручова (5) – 53-я.



Отметим, что не последнюю роль на качество стрельбы оказал сильный порывистый ветер.



Завтра в Шушене день отдыха, а в субботу мужчины и женщины еще раз примут участие в спринтерской гонке.



Биатлон. Кубок IBU. Шушен (Норвегия). 23 ноября

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Ульяна Кайшева (Россия) — 21.49,8 (0+0 штрафных кругов)

2. Текла Брун-Ли (Норвегия) — +41,9 (0+1)

3. Ольга Якушова (Россия) — +1.18,8 (0+1)

…

12. Мария Панфилова (Украина) - +2.03,3 (1+1)

28. Юлия Журавок (Украина) - +3.02,3 (3+2)

29. Ольга Абрамова (Украина) - +3.04,7 (1+3)

32. Яна Бондарь (Украина) - +3.06,1 (3+3)

38. Надежда Белкина (Украина) - +3.19,9 (3+2)

53. Мария Кручова (Украина) - +411,5 (2+3)





