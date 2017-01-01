Француз Жакелен выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU; Мигла – 33-й

Сегодня, 17:41 11 | Биатлон

Сегодня, 23 ноября, в Шушене (Норвегия) первый этап Кубка IBU сезона 2017/18 стартовал мужской спринтерской гонкой на 10 км.



Победил француз Эмильен Жакелен (2 промах), опередив на 5,7 секунды немца Йоханнеса Кюна (3), на 8,1 секунды – россиянина Алексея Слепова (2).



Лучшим среди пяти украинцев был Антон Мигда, который пробежал один штрафной круги и с отставанием от победителя в 1 минуту 57 секунд занял 33-е место.



Биатлон. Кубок IBU. Шушен (Норвегия).

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 23 ноября

1. Эмильен Жакелен (Франция) — 25.26,1 (1 штрафной круг)

2. Йоханнес Кюн (Германия) — +5,7 (3)

3. Алексей Слепов (Россия) — +8,1 (2)

...

33. Антон Мигда (Украина) - +1.57,0 (1)

44. Максим Ивко (Украина) - +2.21,3 (3)

45. Тарас Лесюк (Украина) - +2.21,8 (3)

54. Андрей Доценко (Украина) - +2.47,1 (4)

69. Виталий Труш (Украина) - 3.15,7 (3)