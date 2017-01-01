Шипулин: От слухов об отстранении от ОИ не спрятаться, мы же не в изоляции живем

Олимпийский чемпион 2014 года, российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что в его жизни изменилось после Игр в Сочи, и выразил надежду на то, что сборная России будет допущена на Олимпиаду в Пхенчхане.



«После Сочи в моей жизни и карьере многое изменилось. Я ушел на самоподготовку, стал заниматься с замечательными тренерами Андреем Сергеевичем Крючковым и Андреем Александровичем Гербуловым. И с этой командой добились значительного прогресса в результатах. После Сочи я стал сильнее практически во всём – дистанционная скорость стала выше, скорость стрельбы – тоже. Возможно, не так заметен прогресс в точности, но он есть. Основной показатель, как мне кажется, за годы работы с этими специалистами я научился держать форму по ходу всего сезона, а не только на конкретном старте.



Слухи об отстранении от Олимпиады? Конечно, это очень сложно. Как бы мы ни старались абстрагироваться, новости на эту тему идут постоянно. От них не спрятаться и здесь, за границей. Да, стараемся поменьше смотреть телевизор и не читать заметки про это, но мы же не в изоляции живем. Много думаем на эту тему, разговариваем. Для спортсменов, особенно из циклических видов, Олимпиада – старт всей жизни. Кто-то готовится весь олимпийский цикл к первым Играм, кто-то – к последним.



онцентрируешься на этом, всю подготовку строишь только ради Олимпиады. И в этой ситуации невозможно представить, что по какой-то непонятной причине ты туда не поедешь.



Надеюсь, что я и другие спортсмены, вложившие в реализацию этой цели всю душу, выступим на Олимпиаде под своим флагом. И сделаем все, чтобы в Пхенчхане звучал российский гимн», — сказал Шипулин в интервью «Чемпионату».