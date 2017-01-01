Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Сегодня, 17:43 0 | Биатлон / Видео

Сегодня, 19 ноября, в Шушене (Норвегия) в рамках традиционных предсезонных соревнований по биатлону состоялся мужской масс-старт на 15 км.



Победил норвежец Эрленн Бьонтегорд, опередив соотечественника Йоханнеса Бё и француза Мартена Фуркада.

Украинские биатлонисты в гонке не участвовали.



Мужчины. Масс-старт. 15 км. Видео:







