Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Сегодня, 19 ноября, в Шушене (Норвегия) в рамках традиционных предсезонных соревнований по биатлону состоялся мужской масс-старт на 15 км.
Победил норвежец Эрленн Бьонтегорд, опередив соотечественника Йоханнеса Бё и француза Мартена Фуркада.
Украинские биатлонисты в гонке не участвовали.
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Видео:
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