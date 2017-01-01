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Биатлон. Шушен-2017. Женский масс-старт (Видео)

Сегодня, 19 ноября, в Шушене (Норвегия) в рамках традиционных предсезонных соревнований по биатлону состоялся женский масс-старт на 12,5 км.

Победила норвежка Марте Олсбю, опередив француженку Анаис Бескон и свою соотечественницу Сюнневе Сулемдал. 
Среди украинок лучшей была Вита Семеренко, финишировавшая на пятом месте.
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Видео:




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