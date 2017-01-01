Вита Семеренко – пятая в масс-старте на турнире в Шушене

Сегодня, 19 ноября, в Шушене (Норвегия) в рамках традиционных предсезонных соревнований по биатлону состоялись масс-старты.



У женщин победила норвежка Марте Олсбю, которая опередила на 25 секунд француженку Анаис Бескон, на 31,6 секунды – свою соотечественницу Сюнневе Сулемдал. Олсбю промахнулась один раз, Бескон – два, а Сулемдал стреляла без промахов.

Лучшей среди украинских биатлонисток была Вита Семеренко, которая с тремя промахами и отставанием в 49,2 секунды, финишировала пятой.



У мужчин победу также одержал хозяин трассы Эрленн Бьонтегорд ( 1 промах). Почти 12 секунд уступил соотечественнику промахнувшийся трижды Йоханнес Бё. Француз Мартен Фуркад, как и победитель, забежал лишь на один штрафной круг, но отстал от лидера на 16,1 секунды.

Украинские биатлонисты в гонке не участвовали.



Биатлон. Предсезонный международный турнир. Шушен (Норвегия). 19 ноября

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1. Марте Олсбю (Норвегия) – 36.45,5 (1+0+0+0)

2. Анаис Бескон (Франция) - +25,0 (1+1+0+0)

3. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) - +31,6 (0+0+0+0)

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5. Вита Семеренко (Украина) - +49,9 (2+0+1+0)

11. Ирина Варвинец (Украина) +1.33,8 (0+0+0+1)

13. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.56,5 (0+0+0+2)

18. Дарья Блашко (Украина) - +2.09,2 (0+0+1+0)

19. Ольга Абрамова (Украина) - +2.11,1 (1+0+2+0)



Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.

1. Эрленн Бьонтегорд (Норвегия) — 36.13,7 (0+1+0+0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +11.8 (2+0+1+0)

3. Мартен Фуркад (Франция) +16,1 (0+0+0+1)