Вита Семеренко – пятая в масс-старте на турнире в Шушене

Сегодня, 19 ноября, в Шушене (Норвегия) в рамках традиционных предсезонных соревнований по биатлону состоялись масс-старты.
У женщин победила норвежка Марте Олсбю, которая опередила на 25 секунд француженку Анаис Бескон, на 31,6 секунды – свою соотечественницу Сюнневе Сулемдал. Олсбю промахнулась один раз, Бескон – два, а Сулемдал стреляла без промахов.
Лучшей среди украинских биатлонисток была Вита Семеренко, которая с тремя промахами и отставанием в 49,2 секунды, финишировала пятой.
У мужчин победу также одержал хозяин трассы Эрленн Бьонтегорд ( 1 промах). Почти 12 секунд уступил соотечественнику промахнувшийся трижды Йоханнес Бё. Француз Мартен Фуркад, как и победитель, забежал лишь на один штрафной круг, но отстал от лидера на 16,1 секунды.
Украинские биатлонисты в гонке не участвовали.
Биатлон. Предсезонный международный турнир. Шушен (Норвегия). 19 ноября
Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1. Марте Олсбю (Норвегия) – 36.45,5 (1+0+0+0)
2. Анаис Бескон (Франция) - +25,0 (1+1+0+0)
3. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) - +31,6 (0+0+0+0)
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5. Вита Семеренко (Украина) - +49,9 (2+0+1+0)
11. Ирина Варвинец (Украина) +1.33,8 (0+0+0+1)
13. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.56,5 (0+0+0+2)
18. Дарья Блашко (Украина) - +2.09,2 (0+0+1+0)
19. Ольга Абрамова (Украина) - +2.11,1 (1+0+2+0)
Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Эрленн Бьонтегорд (Норвегия) — 36.13,7 (0+1+0+0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +11.8 (2+0+1+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) +16,1 (0+0+0+1)
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