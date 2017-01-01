Фуркад и Херрман выиграли спринт на турнире в Шушене; Журавок – шестая, Доценко – 39-й

Сегодня, 19:25 22 | Биатлон

Сегодня, 18 ноября, в Шушене (Норвегия) биатлонисты вышли на старт традиционных предсезонных соревнований. Состоялись спринтерские гонки.



У мужчин победил француз Мартен Фуркад, опередив двух норвежцев - на 13,2 секунды Эрлена Бьонтегорда, на 27,6 - Йоханнеса Бё. Фуркад и Бьонтегорда стреляли точно, Бё промахнулся два раза.



Лучшим среди украинцев стал Андрей Доценко, который в одни м промахом и отставанием 2 минуты 7 секунд занял 39-е место.



У женщин победила немка Дениз Херрман, которая с одним промахом опередила двух точно стрелявших белорусок – Надежду Скардино на 8,7 секунды, Ирину Кривко – на 22,6.



В первой десятке финишировали три украинских биатлонистки: Юлия Журавок (0 промахов) – шестая, Валя Семеренко (1) – восьмая, Елена Пидгрушная (1) – девятая.



Биатлон. Предсезонный международный турнир. Шушен (Норвегия). 18 ноября

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.

1. Мартен Фуркад (Франция) — 24.20,6 (0)

2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — +13,2 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +27,6 (2)

…

39. Андрей Доценко (Украина) - +2:07,1 (1)

60. Антон Мигда (Украина) - +2:45,8 (0)

73. Виталий Труш (Украина) - +3:08,5 (1)

77. Максим Ивко (Украина) - +3:13,3 (2)

90. Антон Дудченко (Украина) - +3:43,6 (3)



Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Дениз Херрман (Германия) - 20:52,1 (1)

2. Надежда Скардино (Беларусь) - +8,7 (0)

3. Ирина Кривко (Беларусь) +22,6 (0)

...

6. Юлия Журавок (Украина) - +26,6 (0)

8. Валя Семеренко (Украина) - +36,5 (1)

9. Елена Пидгрушная (Украина) - +40,2 (1)

14. Ирина Варвинец (Украина) - +59,0 (0)

17. Анастасия Меркушина (Украина) - +1:10,9 (0)

33. Вита Семеренко (Украина) - +1:38,7 (3)

43. Ольга Абрамова (Украина) - +2:05,3 (2)

46. Яна Бондарь (Украина) - +2:14,8 (3)

51. Надежда Белкина (Украина) - 2:28,1 (2)





