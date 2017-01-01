Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален отметил, что не обращает внимания на свой возраст, а живет по ощущениям. По словам норвежца, у него еще достаточно сил для новых спортивных достижений.



«Точно не помню, но вроде бы мне 43, а вот мотивация, как у 20-летнего. Прибавьте сюда мой опыт, и выходит, что мне по ощущениям 35, максимум – 40. Да что там считать – я достаточно молод».





