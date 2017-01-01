На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего

Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнегоВосьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален отметил, что не обращает внимания на свой возраст, а живет по ощущениям. По словам норвежца, у него еще достаточно сил для новых спортивных достижений.

«Точно не помню, но вроде бы мне 43, а вот мотивация, как у 20-летнего. Прибавьте сюда мой опыт, и выходит, что мне по ощущениям 35, максимум – 40. Да что там считать – я достаточно молод».


По материалам: Матч ТВ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Бьорндален передумал завершать карьеру биатлониста
Бьорндален: Я же должен был сравнять число медалей с возрастом
Бьорндален: В моих планах — принять участие в ОИ- 2018 года в Пхенчхане
Уле Эйнар Бьорндален приобрел дом на колесах
Бьорндален пропустит этап КМ в Оберхофе
Бьорндален планирует вплотную заняться лыжами
Уле Эйнар Бьорндален: Я безумно мотивирован перед будущим сезоном
Бьорндален может продолжить карьеру после Игр-2018
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего
Урош Велепец: У нас в команде есть конкуренция
Магдалена Нойнер: В новом сезоне будет интересно посмотреть на Домрачеву
Тренер: У Фуркада нет вирусов, спад формы связан с накопившейся усталостью
Яна Бондарь: Пусть простит Мартен Фуркад, но Бьорндален выиграет Кубок мира, он – король

Последние новости спорта

19:28 Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе 105 | Теннис

18:07 Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн 99 | Формула-1

17:53 Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего 104 | Биатлон

17:43 Некоторые паралимпийцы принимают валиум и лежат на снегу, чтобы преувеличить инвалидность 92 | Новости спорта

17:19 Урош Велепец: У нас в команде есть конкуренция 110 | Биатлон

16:20 Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше 149 | Велоспорт / Главные новости спорта

15:54 Голосование за лучших легкоатлетов Украины в октябре 122 | Легкая атлетика

15:09 Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше 388 | Велоспорт / Главные новости спорта

14:50 |Тайсон Фьюри: 2018 год будет моим годом 122 | Бокс

14:33 Хопкинс: Ломаченко нокаутирует Ригондо 153 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)





Топ-новости недели

Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге
Уайлдер досрочно победил Стиверна в матче-реванше








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (88)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги