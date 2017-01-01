Урош Велепец: У нас в команде есть конкуренция

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о состоянии биатлонисток перед ближайшими соревнованиями - открытом чемпионате Норвегии.
- Урош, через несколько недель в Шушене, где базируется команда, стартует открытый чемпионат Норвегии? Уже определились с составом?
- Точно скажу, что спринт будут бежать все девушки основы. По масс-старту определимся позже.
- Вита Семеренко после возвращения в биатлон весной стартовала в гонках Кубка IBU. Этот год она начнет на главных этапах или снова стартовать в Кубке IBU?
- По состоянию на сейчас могу только сказать, что Вита в одинаковом статусе со всеми, кто в команде. А в какую команду она попадет непосредственно перед стартом сезона - будет видно. Подчеркиваю: у нас в команде есть конкуренция.
- Что касается других девушек. Удалось ли Юли Джиме подогнать высокую скорость под стрельбу? Может ли Ирина Варвинец прибавить в скорости при ее почти идеальной работе на огневых рубежах?
- У Юли все пока хорошо. Что касается Иры, то мы все стремимся, чтобы она добавила. Сейчас удовлетворены ее состоянием. У Елены Пидгрушной также все хорошо, хотя у нее раньше и были проблемы со здоровьем. Настя Меркушина молодец, тренируется на высоком уровне и понимает, что в этом году главное для нее - это прогресс.
- То есть, в сезон команда входит практически без проблем?
По крайней мере, я спокоен. Перед началом этого сезона ни за что не волнуюсь.
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