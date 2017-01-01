Украинские биатлонистки улетели на заключительный сбор в Норвегию

24 октября женская сборная Украины по биатлону отправилась в норвежский Шушен на заключительный тренировочный сбор перед началом олимпийского сезона.



Команда отправилась в Норвегию не в полном составе. Лидер команды Юлия Джима проводит дополнительный тренировочный сбор в Словении и присоединится к остальным девушкам уже в Шушене. Надежда Белкина, которая после летнего чемпионата Украины была переведена в команду «А», в Норвегию отправится вместе с резервной сборной 28-го октября.



До Олимпийских игр в Южной Корее биатлонисты в Украину не вернутся. Во время новогодней паузы команда проведет сбор в Европе, а перед Пхенчханом в Казахстане.



Мужская сборная Украины уже находится в Норвегии, где проводит недельный сбор перед вылетом на «вкатку» в Канаду. Резервная сборная отправится в Шушен 28-го октября, а юниорская проведет заключительный этап подготовки в финском Воукатти.



Напомним, олимпийский сезон 2017/2018 стартует 23-го ноября Кубком IBU в Шушене. 26-го ноября в швецком Эстерсунде смешанной эстафетой стартует Кубок мира.



Перед стартом сезона и женская, и мужская сборные Украины получили новые винтовки, а также 100-процентную комплектацию патронами.





