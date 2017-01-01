Биатлонистка Тисеева, выступающая за Молдавию, намерена вернуться в сборную Украину

Тренер Николай Зоц сообщил, что биатлонистка Снежана Тисеева, в январе 2016 года сменившая спортивное гражданство на молдавское, намерена вернуться в сборную Украины.
«У неё в Молдавии не всё сложилось так, как она хотела и планировала, и сейчас Снежана выразила желание вернуться на Украину. Но теперь нужно, чтобы молдавская федерация дала на это своё разрешение, отпустила без карантина. Поскольку за этот год на её подготовку также были затрачены определённые средства, и сейчас это вопрос переговоров двух федераций», – цитирует Зоца официальный сайт ФБУ.
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