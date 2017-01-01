Белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт

21-летняя биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт, сообщил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью программе «UA: Биатлон».
«Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой. Но еще ждем официальный ответ от белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос. У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне.
Но не забывайте, что в Беларуси президент любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все просто с этим разрешением. Однако, надеюсь, что Блашко сможет выступить на этапах Кубка мира», - отметил Брынзак.
В случае, если белорусская сторона не даст разрешение на выступление Блашко в составе украинской команды, ее будет ждать двухлетний карантин.
Напомним, что Блашко в этом году стала трехкратной чемпионкой Украины по летнему биатлону (в спринте, в преследовании и в масс-старте).
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