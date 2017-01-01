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Пидгрушная: Никаких проблем с дыханием нет

Пидгрушная: Никаких проблем с дыханием нетОлимпийская чемпионка, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сообщила, что абсолютно здорова и хорошо переносит все нагрузки, а опасения из-за которых пришлось прервать участие на сборах во Франции, не подтвердились. 

«На самом деле все в порядке. Я уехала со сборов, чтобы перепровериться. Были разные подозрения, мы боялись чего-то серьезного. Но, наоборот, подтвердили абсолютное здоровье. Нужно было сделать только коррекцию в тренировочном процессе, отдохнуть и я вернулась назад. Никаких проблем с дыханием нет, спокойно бегаю. Все нагрузки, все, что нужно от меня - все в порядке», - сказала Пидгрушная в интервью «UA: Перший».


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