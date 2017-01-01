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В программе Кубка IBU появится новая дисциплина супер-спринт
В программе Кубка IBU появится новая дисциплина супер-спринтВ следующем сезоне в программе Кубка IBU появится новая дисциплина супер-спринт. Правила еще обсуждаются международной федерацией, но предварительно, они такие:

- два заезда: квалификация и финал

- квалификация проводится на дистанциях от 2.4 до 3.6 км, спортсмены стартуют каждые 15 секунд, бегут три круга по 800 - 1200 метров и стреляют два раза - лежа и стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

 - в финальном забеге спортсмены бегут масс-старт, 5 кругов по 800 - 1200 метров и стреляют 4 раза - лежа, лежа, стоя, стоя. У спортсмена будет три дополнительных патрона на каждую стрельбу. Если их не хватит, то спортсмен дисквалифицируется, штрафных кругов нет.

- на данный момент не решены несколько вопросов:

1. Сколько спортсменов будут стартовать в финале: 30, 15, 10, другие варианты?
2. Нужен ли еще и полуфинал?
По материалам: biathlon.com.ua
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