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Магдалена Нойнер Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное

Магдалена Нойнер Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное

Бывшая немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер в интервью RP online рассказала о своей жизни вне спорта.

– Каково это – ощущать себя легендой в 30 лет?
– Ну, это все началось немного раньше, на самом деле. Но это всегда забавно. Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное. Мне нравится. Но на моей визитке ничего про «легенду» не написано.

– Сложно ли быть Магдаленой Нойнер?
– Бывали времена, когда это было намного сложнее, чем сейчас. Но это не имеет значения, я всегда остаюсь собой. Я не хочу, чтобы люди вокруг сходили с ума только от одного моего присутствия.

Сейчас я могу жить как угодно. Люди следят за каждым шагом Томаса Мюллера или Бастиана Швайнштайгера, например. В моем случае, к счастью, все намного проще. У меня нет соседей, которые бы рассказывали слухи обо мне в СМИ или делали бы фотографии моей жизни. Дома я вообще не Магдалена Нойнер, а Магдалена Хольцер. Поменять личность – очень удобно.

– В чем же разница?
– Когда я приехала с чемпионата мира-2007 в ранге трехкратной чемпионки, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Мне было очень сложно справляться с этим. Я была моделью, звездой. Каждые газета, журнал или спонсор пытались связаться со мной. Было очень трудно принимать верные решения. Поэтому я работала с психологом, который помог мне справиться с давлением.

Магдалена Нойнер - одна из самых титулованных спортсменок в истории биатлона. Двукратная олимпийская чемпионка 2010 года, 12-кратная чемпионка мира (рекорд среди женщин), трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону.


По материалам: Sports.ru
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