Украинские биатлонисты завершили первые сборы на Канарских островах

Женская и мужская сборные Украины завершили свои первые сборы на Канарских островах (Испания). Биатлонисты тренировались на острове Тенерифе — самом крупном из семи Канарских островов. Женская и мужская сборные Украины завершили свои первые сборы на Канарских островах (Испания). Биатлонисты тренировались на острове Тенерифе — самом крупном из семи Канарских островов.



Следующие сборы пройдут в разных местах. Женская команда продолжит подготовку в эстонском Отепя до 24 июня, а мужская - в немецком Оберхофе до 20 июня.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лучшая украинская биатлонистка по итогам предыдущего сезона 2016/2017 Юлия Джима поделилась эмоциями от первого тренировочного сбора с командой на острове Тенерифе.«Слава Богу без травм, все живы, здоровы, значит сбор прошел удачно. На самом деле не плохо, первый сбор, втянулись... правда как-то все сильно активно началось, сразу по 4-5 часов тренировки, закладываем объем, базу, поэтому выдержали.На Тенерифе очень круто, очень красивые парки национальные, я правда не была в них, но девчонки были, а я отдыхала в кровати в это время. Конечно вулкан Тейде это их гордость, там очень здорово. Мы поднимались на высоту 2250 метров, а сам вулкан еще выше, больше чем 3200 метров, очень круто! Мы на великах ехали и эта лава везде засохшая, это стоить посмотреть!На сборе мы особо и не отдыхали, это была активная работа и только в периодах, когда хватало сил поднять голову и оторвать взгляд от асфальта на дороге, то смотрели на вулкан Тельде.На сборе все с Марком баловались, все игрались. Валя очень Вите помогает. Я правда не знаю, как он будет маму отличать между Валей и Витой, потому что время они проводят вместе, так что у Марка будет две мамы.«Все хорошо и главное, чтобы здоровье не подводило. Не знаю почему так было, но два года у меня был страшный диагноз, который я не хочу озвучивать. Думаю, все это излечимо, но нужно время. А так мотивация хорошая и, думаю, это все останется, как страшный, сон позади. Случилось это после успешного сезона. Мы не понимали, что со мной и как.Тенерифе? Такую подготовку можно рассматривать и на следующие сезоны, правда, дорога немного тяжелая, а так все хорошо.Что касается стрельбы, то мы и дома стреляли перед первым сбором, так что винтовку не забывала».В понедельник, 5 июня, женская сборная Украины по биатлону улетела на второй тренировочный сбор в эстонский Отепя, где пробудет до 24 июня. В основном на этом сборе будет проделана стрелковая работа. В команду возвращается Анастасия Меркушина, которая пропускала первый сбор на Тенерифа из-за операции на глазе.«Настроение отличное, погода радует. Смотрели прогноз погоды, в Талине не очень жарко, но будем привыкать, теплую одежду взяли.Основной акцент сейчас будет на винтовку, на стрельбу, вся базовая основная работа – то, от чего будут зависеть дальнейшие тренировки. Поэтому основной акцент сейчас – это винтовка».После небольшого отдыха биатлонистки отправятся на третий тренировочный сбор в словенскую Поклюку.