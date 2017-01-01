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Французская биатлонистка Анаис Шемалье пострадала в ДТП во время велотренировки
Французскую биатлонистку Анаис Шевалье сбила машина во время тренировки на велосипеде.

«Я очень зла. Автомобилисты, помните, что мы беззащитны, когда едем на велосипеде. Спасибо за то, что играете нашими жизнями.
Мне повезло отделаться «только» сломанной ключицей и большим испугом», — написала Шевалье на своей странице в Facebook, приложив фото в специальном корсете.

Анаис Шевалье  — серебряный призер чемпионата мира 2017 года в спринте и бронзовый призер в эстафете.

Отметим, что это уже не первый случай, когда во время велосипедных тренировок спортсмены попадают под машины.

Напомним, 22 мая чемпион по мотогонкам в классе MotoGP Ники Хэйден скончался из-за травм, полученных в ДТП под итальянским Римини. Спортсмена, ехавшего на велосипеде, сбил автомобиль.

22 апреля итальянский велогонщик Микеле Скарпони во время тренировки был сбит грузовиком и от полученных травм скончался на месте.

Французская биатлонистка Анаис Шемалье пострадала в ДТП во время велотренировки

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