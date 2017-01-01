Бьорндален выиграл гонку на собачьих упряжках, Домрачева — третья

Сегодня, 15:16 0 | Биатлон





Также в соревнованиях приняла участие супруга Бьорндалена Дарья Домрачева, которая пришла к финишу третьей.



«Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения.

Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать», — написала белорусская биатлонистка в

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален выиграл гонку на собачьих упряжках, которая прошла в Шушене (Норвегия).Также в соревнованиях приняла участие супруга Бьорндалена Дарья Домрачева, которая пришла к финишу третьей.«Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения.Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать», — написала белорусская биатлонистка в инстаграме

