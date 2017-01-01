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Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги АбрамовойВчера спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.

Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх у спортсменки нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики.
По материалам: biathlon.com.ua
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