Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой

Вчера спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.



Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх у спортсменки нет.



К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики.

Вчера спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх у спортсменки нет.К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики.