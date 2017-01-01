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Абрамова и Лапшин и проводят отпуск в Таиланде
Абрамова и Лапшин и проводят отпуск в ТаиландеБиатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, рассказал о том, что проводит отпуск вместе с женой украинской биатлонисткой Ольгой Абрамовой в Таиланде.

«Съездили на двухдневную экскурсию по 11 островам Таиланда. Посетили острова, где были сняты фильмы «Джеймс Бонд. Человек с золотым пистолетом», «Пляж», «Бой с тенью», «Джунгли».

Искупались и поныряли с носа лодки в лагуне Пиле. Катались на каноэ по пещерам. Пообедали у морских цыган в деревне на воде. Поплавали с масками и трубками возле острова Пхи Пхи Дон. В общем, очень хорошо и красиво провели время, советую всем, кто поедет в Таиланд посетить эти острова!» – написал Лапшин в Instagram.
 
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