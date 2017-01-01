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Фанни Хорн Биркеланд: Ухожу из биатлона, чувствую, что мое время прошло

Фанни Хорн Биркеланд: Ухожу из биатлона, чувствую, что мое время прошло

Норвежская биатлонистка Фанни Хорн Биркеланд рассказала, почему она приняла решение о завершении карьеры по окончании сезона.

«Хотела отправиться на Олимпиаду, но моя форма далека от идеала, — приводит слова Биркеланд Inside The Games - Делала все возможное, чтобы добиться своей цели, однако ситуация не улучшалась. Тяжело, когда ты выкладываешься каждый день на тренировках и не видишь никакого просвета.

29 лет – это не так уж много, но я была в биатлоне довольно долго и чувствую, что мое время прошло. Мне посчастливилось завоевать медали чемпионата мира и Олимпиады в эстафете. Лучший результат в моей карьере — победа в спринте в 2015 году. Это было нечто невероятное. Очень хотелось повторить тот успех, но мне это так и не удалось».
По материалам: Чемпионат.com
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