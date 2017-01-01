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Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане
Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в ПхенчханеДвукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что не будет завершать карьеру после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Сейчас я не хочу говорить, что Олимпиада 2018 года станет для меня последней, — цитирует Коукалову Idnes. - Да, я много думаю о семье, но мне кажется, что я не буду завершать карьеру после Игр в Пхёнчхане. Если я всё ещё мотивирована и должным образом восстанавливаюсь, то должна продолжать этим заниматься».

Напомним, по итогам завершившегося сезона Коукалова стала второй в общем зачете Кубка мира, уступив только немке Лауре Дальмайер.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
По материалам: Чемпионат.com
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