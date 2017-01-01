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Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки

Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что он не виновен в отмене вечеринки, проходившей в одном из отелей норвежского Холменколлена, по случаю окончания сезона.

Вчера полиция прервала вечеринку из-за того, что несколько раз сработала сигнализация. На мероприятии присутствовали спортсмены из разных стран — в общей сложности около 400 человек.
 
В 2014 году Свендсен вместе с братьями Бё проколол шины Уле Эйнару Бьорндалену, за что трио получило репутацию весельчаков.

«Это очень грустно, потому что до этого была хорошая атмосфера, - приводит Dagbaldet слова Свендсена. - Вечеринка только начиналась, как сработала сигнализация. Мы сразу покинули помещение, но потом поняли, что пожара нет.

На этот раз это был не я. Наоборот, был очень хорошим мальчиком. Наверное, это какой-то шутник, которому было действительно весело. Но свет выключили, и музыка закончилась. Это был короткий праздник».
По материалам: Спорт-Экспресс
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