Эмиль Хегле Свендсен: Я не виноват в срыве вечеринки

Вчера полиция прервала вечеринку из-за того, что несколько раз сработала сигнализация. На мероприятии присутствовали спортсмены из разных стран — в общей сложности около 400 человек.

В 2014 году Свендсен вместе с братьями Бё проколол шины Уле Эйнару Бьорндалену, за что трио получило репутацию весельчаков.

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что он не виновен в отмене вечеринки, проходившей в одном из отелей норвежского Холменколлена, по случаю окончания сезона.«Это очень грустно, потому что до этого была хорошая атмосфера, - приводит Dagbaldet слова Свендсена. - Вечеринка только начиналась, как сработала сигнализация. Мы сразу покинули помещение, но потом поняли, что пожара нет.На этот раз это был не я. Наоборот, был очень хорошим мальчиком. Наверное, это какой-то шутник, которому было действительно весело. Но свет выключили, и музыка закончилась. Это был короткий праздник».