Пидручный: Есть изменения в лучшую сторону, но пока не удается стабильно попадать в десятку

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, завершивший сезон Кубка мира на 27-м месте общего зачета, оценил свое выступление в завершившемся сезоне.Капитан сборной Украины, лучшим результатом которого стало 3 место в смешанной эстафете в Контиолахти и «личное» 5 место в масс-старте в Нове Место, рассказал о прогрессе и накопившейся усталости.«В эстафете мы прибавили, и у меня появилась стабильность по сравнению с прошлым сезоном. Скорость на трассе также выросла. Вообще, везде есть изменения в лучшую сторону, но пока не удается стабильно попадать в десятку – постоянно кручусь возле 15-го или 20-го места. Но позитивные изменения однозначно есть, и мы знаем над какими ошибками надо работать во время подготовительного сезона.Вообще, за целый сезон накопилась серьезная усталость и организм сам говорит, что нужно конкретно отдохнуть. Начали беспокоить старые травмы, но проблема все-таки больше не в травмах, а в переутомлении. А вот травма колена двухгодичной давности начала «вылазить» и она мне конкретно мешала даже во время последних тренировок.Во время подготовительного периода нужно исправить ошибки, которые я допускал во время этого сезона, а их довольно много и решить их непросто. А на сам сезон я ставлю самые большие цели, и я хочу бороться за самые высокие места».