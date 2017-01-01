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Юлия Джима: Для борьбы за подиум мне всегда чего-то не хватало

Юлия Джима: Для борьбы за подиум мне всегда чего-то не хватало

Лучшая украинская биатлонистка нынешнего сезона Юлия Джима оценила свое выступление в завершившемся сезоне. В общем зачете Кубка мира олимпийская чемпионка, двукратный призёр чемпионата мира заняла восьмое место.

Юлия Джима: «В этом сезоне я сильно прибавила в скорости, но для борьбы за подиум всегда чего-то не хватало. Сезон я фееричным не назову, но прогресс виден, и будем стараться, улучшать, работать над ошибками и дальше. Я думаю, что все переборю, и вот после этого будут фееричные сезоны.
На сегодняшний день у меня сорок стартов, и я бы сказала, наверное перебор. Но я их выдержала, слава Богу, пропустила только одну эстафету за сезон и на чемпионате Европы участвовала.

Сил хватило, но учитывая, как начала сезон и закончила, то по скорости видно, что уже накопилась усталость − и психологическая и физическая».
По материалам: Xsport
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