Лучший биатлонист планеты выступил с громким заявлением

Сильнейший биатлонист мираможет завершить карьеру уже в следующем году. 29-летний фрацуз сделал громкое заявление, что не исключает своего ухода из спорта после Олимпиады-2018 в Пхенчхане.«На следующий сезон у меня есть мотивация. Но велика вероятность, что я завершу карьеру после Пхенчхана-2018, так как мотивацию сложно поддерживать постоянно, - расстроил своих поклонников Мартен в интервью L’Equipe. - У меня огромная нагрузка. Скоро в моем доме будет два ребенка, моя подруга жертвует многим, чтобы позволить мне находиться здесь.Я уже выиграл много, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое и воспользоваться возможностями, которые находятся перед тобой».