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Полиция прервала вечеринку биатлонистов в отеле Холменколлена

Полиция прервала вечеринку биатлонистов в отеле Холменколлена

Полиция прервала вечеринку биатлонистов по случаю окончания сезона, проходившую в одном из отелей норвежского Холменколлена, сообщает NRK.

На мероприятии присутствовали спортсмены из разных стран — в общей сложности около 400 человек. Во время мероприятия сработала пожарная сигнализация, после чего на место прибыли пожарные и полицейские. Отмечается, что сигнализация была включена вручную.

По словам норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, вечеринка была веселой. «Когда сработала сигнализация, мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось. Что было дальше, я не знаю, так как ушел. Это был хороший вечер, Мартен Фуркад произнес прекрасную речь. Жаль, что вечеринку прервали», — сказал 43-летний спортсмен.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене завершился 19 марта. Победу в последней гонке сезона
одержал обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад.

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По материалам: lenta.ru
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Теги: Биатлон

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