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рынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018
Брынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскрыл некоторые моменты подготовки сборной Украины к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.

Владимир Брынзак: «У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр. Теперь только нужно, чтобы все вышло, как мы запланировали, чтобы все были здоровы и не было никаких заморочек в команде. В коллективе есть разные люди: молодые и опытные, звезды и те, кто еще ничего не достиг. Есть нюансы, если они не будут мешать, то все будет нормально.

Мы много думали над этим. Сначала была мысль разделить команду, чтобы была олимпийская и неолимпийская группы. Но в итоге тренер сказал, что будет единая команда, но разделенная в середине. Нужно держать под контролем наших молодых девчонок, которые могут прийти на замену после Олимпийских игр. Им нужно тренироваться рядом.

У мужчин нет кадрового голода. Просто, когда мы вызываем после Кубка IBU того же Ткаленко, но личный тренер Зоц не отпускает его и парень остается за пределами, хотя его уже хотели включить на подготовку к Олимпийским играм, попробовать в Контиолахти и Осло. Такие непонятные вещи мешают нам двигаться вперед.

Сейчас надвигается основная работа. Этот сезон был подводящим. Поэтому мы расписали все дни, подготовку, нужно подумать по смазке, с которой были проблемы в этом сезоне. Мужская и женская команды отправятся на сборы в средине мая».
 

По материалам: Xsport
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