рынзак: У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр-2018

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскрыл некоторые моменты подготовки сборной Украины к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.«У нас уже все расписано по дням до Олимпийских игр. Теперь только нужно, чтобы все вышло, как мы запланировали, чтобы все были здоровы и не было никаких заморочек в команде. В коллективе есть разные люди: молодые и опытные, звезды и те, кто еще ничего не достиг. Есть нюансы, если они не будут мешать, то все будет нормально.Мы много думали над этим. Сначала была мысль разделить команду, чтобы была олимпийская и неолимпийская группы. Но в итоге тренер сказал, что будет единая команда, но разделенная в середине. Нужно держать под контролем наших молодых девчонок, которые могут прийти на замену после Олимпийских игр. Им нужно тренироваться рядом.У мужчин нет кадрового голода. Просто, когда мы вызываем после Кубка IBU того же Ткаленко, но личный тренер Зоц не отпускает его и парень остается за пределами, хотя его уже хотели включить на подготовку к Олимпийским играм, попробовать в Контиолахти и Осло. Такие непонятные вещи мешают нам двигаться вперед.Сейчас надвигается основная работа. Этот сезон был подводящим. Поэтому мы расписали все дни, подготовку, нужно подумать по смазке, с которой были проблемы в этом сезоне. Мужская и женская команды отправятся на сборы в средине мая».