Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)





Зверек пробежал перед участницами соревнования, затем вернулся и прыгнул на Брезу. Спортсменка не пострадала и продолжила гонку.



На следующем огневом рубеже Бреза допустила два промаха и финишировала 12-й.



Победу в гонке одержала норвежская спортсменка Тирил Экхофф, второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей — финка Кайса Макарайнен. Украинка Юлия Джима заняла 10-е место.



Во время женского масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене на француженку Жюстин Бреза напала перебегавшая трассу белка.Зверек пробежал перед участницами соревнования, затем вернулся и прыгнул на Брезу. Спортсменка не пострадала и продолжила гонку.На следующем огневом рубеже Бреза допустила два промаха и финишировала 12-й.