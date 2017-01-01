Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й

Биатлон. Кубок мира - 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 завершился мужским масс-стартом.Француз Мартен Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1322 очка. Второе место занял россиянин Антон Шипулин (918), третье – норвежец Йоханнес Бё (812).Лучший среди украинцев Сергей Семенов стал 23-м (421).Мартен стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за шведской биатлонисткой Магдаленок Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.Отметим, что Фуркад также стал обладателем всех Малых хрустальных глобусов в сезоне – в индивидуальных гонках, в спринте, в преследовании и в масс-стартах.Мартен также установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне. В 26-ти гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета - 14 раз за золотом, 3 раза за серебром и 5 раз за бронзой.1. Мартен Фуркад (Франция) – 1322 очка2. Антон Шипулин (Россия) – 9183. Йоханнес Бё (Норвегия) - 8124. Арнд Пайффер (Германия) – 7465. Симон Шемпп (Германия) – 7416. Юлиан Эберхард (Австрия) – 7327. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 6678. Лоуэлл Бэйли (США) – 6419. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 63110. Эрик Лессер (Германия) – 62123. Сергей Семенов (Украина) - 42127. Дмитрий Пидручный (Украина) – 36237. Артем Прима (Украина) – 20852. Владимир Семаков (Украина) – 9069.Виталий Кильчицкий (Украина) – 39