На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-йСегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017  завершился мужским масс-стартом.

Француз Мартен Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1322 очка. Второе место занял россиянин Антон Шипулин (918), третье – норвежец Йоханнес Бё (812).
Лучший среди украинцев Сергей Семенов стал 23-м (421).

Мартен стал шестикратным обладателем Большого хрустального глобуса вслед за шведской биатлонисткой Магдаленок Форсберг и норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом.

Отметим, что Фуркад также стал обладателем всех Малых хрустальных глобусов в сезоне – в индивидуальных гонках, в спринте, в преследовании и в масс-стартах.

Мартен также установил рекорд по количеству подиумов на этапах Кубка мира в одном сезоне. В 26-ти гонках он 22 раза поднимался на пьедестал почета  - 14 раз за золотом, 3 раза за серебром и 5 раз за бронзой.
 
Биатлон. Кубок мира - 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта
Мужчины. Итоговый общий зачет Кубка мира.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1322 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 918
3. Йоханнес Бё (Норвегия) - 812
4. Арнд Пайффер (Германия) – 746
5. Симон Шемпп (Германия) – 741
6. Юлиан Эберхард (Австрия) – 732
7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 667
8. Лоуэлл Бэйли (США) – 641
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 631
10. Эрик Лессер (Германия) – 621

23. Сергей Семенов (Украина)  - 421
27. Дмитрий Пидручный (Украина) – 362
37. Артем Прима (Украина)  – 208
52. Владимир Семаков (Украина) – 90
69.Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й
Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й
Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте
Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в гонках преследования; Пидручный - 25-й
Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Мартен Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира; Семенов вошел в Топ-20
Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позицию
Фуркад уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира; Семенов – 19-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость
Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й
Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й

Последние новости спорта

17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 61 | Биатлон / Главные новости спорта

16:38 Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость 140 | Биатлон

16:22 Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й 99 | Биатлон

15:55 Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене 109 | Биатлон

15:32 Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й 200 | Биатлон / Главные новости спорта

14:18 Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая 159 | Биатлон / Главные новости спорта

13:39 Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая 149 | Биатлон / Главные новости спорта

13:04 Норвежка Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая 162 | Биатлон / Главные новости спорта

11:06 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты 201 | Хоккей

09:31 Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 260 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

ВИДЕО

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)





Топ-новости недели

Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая
Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая
Норвежка Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (357)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги